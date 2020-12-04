В Чехии изобрели бумагу, уничтожающую коронавирус

Специалисты Академии наук Чехии изобрели бумагу, уничтожающую коронавирус. Об этом сообщило агентство ЧТК.

«Проведенные тесты показали, что за 10 минут вирус типа COVID уничтожается на 70 процентов, а через 30 минут происходит полное уничтожение коронавируса, попавшего на ее поверхность», — приводятся слова представителя Академии наук Чехии Иржи Собека.

По его словам, бумага пропитана химикатами, поэтому за минуту с поверхности исчезают 99% микробов.

Разработчики считают, что бумага будет широко применяться при изготовлении денег и документов. В ближайшее время Чехия произведет 10 тонн такой бумаги. (gazeta.ru)