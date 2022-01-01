Житель Баку Фикрет Гусейнов скончался в результате ножевого ранения.

Об этом говорится в информации Министерства внутренних дел Азербайджана (МВД).

Инцидент произошел 31 декабря около 22:00 в чайном доме на улице Мир Джалала.

Житель столицы Дж.Атешзаде подозревается в том, что на почве конфликта нанес ножевое ранение Ф. Гусейнову.

В результате проведенных сотрудниками полиции оперативно-розыскных мероприятий Дж.Атешзаде задержан в качестве подозреваемого лица и передан следствию.

По факту возбуждено уголовное дело.