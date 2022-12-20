Сборная Аргентины, которая накануне стала чемпионом мира по футболу, 20 декабря вернулась на родину из Катара.
Как сообщает TyC Sports, самолет с победителями планетарного первенства приземлился в аэропорту Буэнос-Айреса в 2:20 по местному времени. Вылет из Катара ненадолго задержался из‑за праздничных мероприятий.
В аэропорту футболистов встречали тысячи аргентинских болельщиков. Им потребовалось около часа, чтобы проехать три километра от аэропорта до места начала парада.
В центре Буэнос-Айреса проходит чемпионский парад с участием сборной Аргентины.
Игроки едут на автобусе с Кубком мира по центральным улицам столицы Аргентины.
Сегодняшний день, напомним, объявлен в Аргентине выходным.