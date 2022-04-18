Во время оккупации российскими войсками города Буча в Киевской области там был убит каждый пятый оставшийся в городе житель, сообщил в интервью Дмитрию Гордону мэр Бучи Анатолий Федорук.

По словам мэра, до начала войны в Буче жили 53 тысячи человек, из них в оккупации оказались порядка 3000 жителей. По последним данным, приведенным Федоруком, количество жертв превысило 400 человек. По его оценке, был убит каждый пятый житель города, оставшийся в нем после начала войны. «Сейчас это мертвый город», — сказал Федорук. В 80% случаев причиной смерти стали не разорвавшиеся снаряды или осколки, а пулевые ранения, добавил он.

«Все мужчины подвергались обыску и раздеванию по пояс, чтобы изучить, солдат это или мирный гражданин. Дальше это перешло в издевательства и пытки», — рассказал мэр. Кроме того «большое количество» девушек в городе подверглись изнасилованиям, точное число пострадавших Федорук не стал называть, объяснив, что с женщинами сейчас работают психологи. (DW)