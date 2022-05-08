Найденная в Буче Киевской области колба со ртутью оказалась радиоактивной — россияне украли ее с Чернобыльской АЭС.

Об этом сообщили в «Энергоатоме».

«Бучанин обнаружил странную находку в собственном доме после пребывания в нем оккупантов и вызвал саперов. Позже выяснилось, что радиационный фон колбы, в которой находилась ртуть, значительно превышает норму. Вещество изъяли и передали предприятию по утилизации опасных отходов», — говорится в сообщении.

Ранее УНИАН писал, что в Буче оккупанты в одном из домов оставили после себя отравляющее вещество — ртуть. Сосуд имел в себе примерно 400 граммов жидкого металла, когда в стандартном градуснике ртути от 2 до 4 граммов. Для чего враги оставили отравляющее вещество в жилище, неясно.