14 июля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев по приглашению президента Совета Европейского Союза Шарля Мишеля прибыл с рабочим визитом в Королевство Бельгия.

Президент Совета Европейского Союза Шарль Мишель встретил главу нашего государства Ильхама Алиева в штаб-квартире Совета Европейского Союза.

Затем состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с президентом Совета Европейского Союза Шарлем Мишелем.

Президент Ильхам Алиев выразил президенту Совета Европейского Союза Шарлю Мишелю признательность за приглашение совершить рабочий визит.

Поблагодарив Шарля Мишеля за усилия, направленные на нормализацию отношений между Арменией и Азербайджаном, глава нашего государства отметил эффективность Брюссельского формата.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями о предстоящих завтра трехсторонних переговорах с участием Президента Азербайджана Ильхама Алиева, президента Совета Европейского Союза Шарля Мишеля и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, а также мирных переговорах между Арменией и Азербайджаном.