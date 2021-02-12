В Брюсселе приняли к сведению заявления Лаврова

Официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано заявил, что ЕС принял к сведению заявление главы МИД России Сергея Лаврова, который допустил разрыва отношений Москвы с Брюсселем, если он продолжит вводить экономические санкции в отношение РФ. Его слова приводит РИА «Новости».

Дипломат отметил, что кроме высказываний Лаврова ЕС принял и пояснения Кремля. Как указал Стано, вне зависимости от этих высказываний состояние отношений между Москвой и Брюсселем «нехорошее».

По его словам, ЕС хочет строить отношения с Россией на европейских ценностях и интересах, а также «на уважении международного права и взятых на себя обязательств, к примеру, в рамках международных организаций». «Но мы придерживаемся и важности принципа добрососедства», — сказал Стано.

Он добавил, что ЕС также выступает за выгодные для обеих сторон отношения.