В Брюсселе приняли к сведению заявления Лаврова

Официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано заявил, что ЕС принял к сведению заявление главы МИД России Сергея Лаврова, который допустил разрыва отношений Москвы с Брюсселем, если он продолжит вводить экономические санкции в отношение РФ. Его слова приводит РИА «Новости».

Дипломат отметил, что кроме высказываний Лаврова ЕС принял и пояснения Кремля. Как указал Стано, вне зависимости от этих высказываний состояние отношений между Москвой и Брюсселем «нехорошее».

По его словам, ЕС хочет строить отношения с Россией на европейских ценностях и интересах, а также «на уважении международного права и взятых на себя обязательств, к примеру, в рамках международных организаций». «Но мы придерживаемся и важности принципа добрососедства», — сказал Стано.

Он добавил, что ЕС также выступает за выгодные для обеих сторон отношения.

| 2021-02-12T16:58:43+04:00 12 февраля 2021, 18:16|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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