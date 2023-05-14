На встрече лидеров Азербайджана и Армении в Брюсселе, состоявшейся при посредничестве президента Совета Европейского союза (ЕС) Шарля Мишеля, обсуждались также гуманитарные вопросы.

Об этом говорится в заявлении президента Совета ЕС Шарля Мишеля.

Было отмечено, что в ходе встречи было достигнуто соглашение об освобождении задержанных в ближайшие недели.

«Я также подчеркнул необходимость сохранения взаимопонимания относительно продолжения освобождения солдат ускоренными процедурами, которые просто заблудились и пересекли границу с другой стороны. Мы также обсудили судьбы пропавших без вести и важность ускорения разминирования», — подчеркнул Шарль Мишель.