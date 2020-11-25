В Британии заявили о сильнейшем за 300 лет кризисе экономики

Глава Минфина Великобритании Риши Сунак заявил, что экономика страны переживает сильнейший за 300 лет кризис, передает РИА «Новости».

По словам министра, даже если рост экономики возобновится, то все же она не вернется к докризисным показателям в ближайшие два года.

Он также отметил, что в 2025 году рост экономики будет примерно на 3% ниже, чем ожидалось в весеннем бюджете.

Бюро бюджетной ответственности Соединенного Королевства спрогнозировало, что ВВП Великобритании в 2020 году сократится на 11,3%.