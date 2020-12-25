В Британии выявили 39 тысяч случаев COVID-19 за сутки

Число выявленных случаев заражения коронавирусом за минувшие сутки выросло на 39 036, умерли 574 человека.

Как передает РИА Новости, об этом свидетельствуют данные минздрава страны.

Днем ранее диагноз был выявлен у 39 237 человек, скончались 744 человека.

Всего коронавирус в стране с начала пандемии подтвердился у 2 188 587 человек, умерли 69 625 заболевших.

С 20 декабря Лондон и юго-восток страны перешли в режим локдауна из-за быстрого распространения более заразного вида коронавируса. С 26 декабря ограничения в связи с быстрым распространением COVID-19 начнут действовать в большем количестве регионов страны.