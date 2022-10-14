Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс уволила Квази Квартенга с поста министра финансов. Он успел проработать всего шесть недель. Причиной отставки стала финансовая политика Квартенга, направленная на резкое снижение налогов на корпоративную прибыль. Премьер-министр Трасс при этом изначально одобрила её.

Квартенг – один из ближайших соратников Лиз Трасс и соавтор её предвыборных обещаний. Она также заявляла о том, что намерена уменьшить налоговое бремя и снизить зарегулированность финансовой отрасли. Однако, когда Квартенг начал приводить реформы в жизнь, они вызвали резкую критику со стороны британских банков, что привело к обвальному падению курса фунта стерлингов. Экономисты опасаются дефицита государственного бюджета и роста государственного долга. Значительно выросли ставки по ипотечным и прочим кредитам. Государственному банку пришлось вмешаться, чтобы не допустить впадения в хаос пенсионных фондов.

Квартенг ответил на своё увольнение кратким письмом Лиз Трасс, в котором подчеркнул, что по-прежнему считает высокие налоги и низкие показатели экономического роста неприемлемыми для страны. «Сохранять статус-кво не вариант», – пишет Квартенг и указывает, что Великобритании необходим новый среднесрочный налоговый план. (svoboda.org)