В парламенте Великобритании предложили заморозить активы семьи бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, владеющей недвижимостью и другой собственностью на территории королевства. Об этом говорится в докладе депутата Маргарет Ходж, который опубликован на сайте Вестминстера.

Депутат заявила, что к коррупции причастны дочь первого президента Казахстана Дарига, бывший председатель Комитета национальной безопасности Карим Масимов, бывший первый заместитель председателя партии «Нур Отан» Байбек Бауыржан, брат Нурсултана Болат Назарбаев и другие родственники.

«Я не могу представить в свободном мире ни одного лидера известного своей коррупцией настолько, как Нурсултан Назарбаев. О его делах мы в курсе последние 15 лет», — отметила она.

По ее словам, Лондон должен отреагировать на эти данные, так как информация об активах Назарбаева на территории Великобритании наносит ущерб репутации королевства. (gazeta.ru)