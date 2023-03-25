Правительство Британии намерено в течение нескольких недель анонсировать планы по переселению мигрантов на военные базы или на заброшенные паромы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Как отмечает издание, причиной такой инициативы по переселению мигрантов является желание властей прекратить их размещение в отелях.

Также были инициативы о предоставлении жилья для искателей убежища в лагерях отдыха или студенческих общежитиях, но они не получили значительной поддержки от власти.

«Мы всегда откровенно говорили о беспрецедентном давлении на нашу систему предоставления убежища, вызванном значительным увеличением количества опасных и нелегальных путешествий в страну. Мы продолжаем работать в правительстве и с местными властями, чтобы определить ряд вариантов размещения», — заявил представитель Министерства внутренних дел Британии.