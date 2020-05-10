В Британии опубликовали последние сообщения нацистов

Центр правительственной связи Великобритании опубликовал сообщения нацистов, которые были перехвачены перед окончанием Второй мировой войны в Европе.
В одном из посланий, которые были опубликованы GCHQ к 75-летию окончания Второй мировой войны, содержатся последние слова, переданные лейтенантом Кункелем, служившем в спецслужбе ВВС Германии незадолго до того, как он сдался британским войскам.
Сообщение было отправлено утром 7 мая 1945 года: «Британские солдаты вошли в Куксхафен (портовый город на берегу Северного моря — прим. ред.) в 14.00 6 мая — с этого момента прекращается весь радиосигнал — желаю вам всего наилучшего. Лейтенант Кункель».(РИА Новости)