В Британии опубликовали последние сообщения нацистов

Центр правительственной связи Великобритании опубликовал сообщения нацистов, которые были перехвачены перед окончанием Второй мировой войны в Европе.

В одном из посланий, которые были опубликованы GCHQ к 75-летию окончания Второй мировой войны, содержатся последние слова, переданные лейтенантом Кункелем, служившем в спецслужбе ВВС Германии незадолго до того, как он сдался британским войскам.