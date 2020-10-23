В Британии коронавирус выявили еще более чем у 20 тыс. человек

Число случаев заражения коронавирусом в Великобритании за прошедшие сутки возросло на 20 530. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные минздрава страны.

Так, по информации министерства, общее число заражений в королевстве увеличилось до 830 998. Днем ранее врачи выявили COVID-19 у 21 242 жителей Британии.

Всего с начала пандемии в стране скончался 44 571 пациент с COVID-19, в том числе 224 — за последние сутки.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 41 млн заболевших COVID-19, 31 млн пациентов выздоровели, более 1,1 млн человек скончались.