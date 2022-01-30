Правительство Великобритании разрабатывает законодательные нормы, которые обяжут крупные технологические корпорации, такие как Google и Facebook, выплачивать компенсацию местным СМИ, чьи материалы используются на информационных ресурсах этих компаний. Об этом в воскресенье сообщила газета The Mail on Sunday.

По информации источников издания, эту инициативу поддерживает министр цифровых технологий, культуры, средств массовой информации и спорта Великобритании Надин Доррис. Британские власти надеются, что технологические гиганты добровольно вступят в переговоры с национальными СМИ о размере выплат за использование произведенного ими новостного контента. В противном случае Управление по конкуренции и рынкам (CMA) Соединенного Королевства самостоятельно определит размер вознаграждений.

Газета отмечает, что подобные планы вызваны недовольством британских СМИ нынешним положением дел в сфере цифровой рекламы, где «полностью доминируют» мировые IT-компании. «Новый режим станет важным инструментом по борьбе с дисбалансом, который сложился между крупнейшими платформами и издателями», — заявил газете источник в министерстве цифровых технологий, культуры, средств массовой информации и спорта. Кроме того, CMA планирует детально изучить алгоритмы работы популярных поисковых систем, чтобы избежать ситуации, при которой у изданий определенной политической направленности были бы преимущества при отображении запросов.

По информации The Mail on Sunday, Google и Facebook в 2019 году аккумулировали около 80% всех доходов в сфере цифровой рекламы в Великобритании, что превышало £11 млрд (около $14 млрд). При этом доля британских СМИ составляла менее 4%.