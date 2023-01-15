ЧВК «Вагнер» в ходе боев на участке Соледар-Бахмут потеряло 4000 наемников погибшими и 10 000 ранеными. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на оценки американских властей.

По подсчетам Вашингтона, в ЧВК «Вагнер» состоят 50 000 человек, говорил официальный представитель Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби. Из них 40 000 — рекрутированные в российских тюрьмах заключенные и только 10 000 — профессиональные военные.

Основатель «Вагнера» Евгений Пригожин объявил о захвате Соледара 11 января. В тот же день его слова опровергло Минобороны: в Москве сообщили, что подразделения ВДВ блокировали город, а штурмовые отряды вошли в него.

Спустя два дня ведомство объявило, что город все же взят. Это произошло вечером 12 января, сообщил на брифинге официальный представитель ведомства Игорь Конашенков. По его словам, захват Соледара позволит блокировать пути снабжения украинской армии, а затем «зять в котел остающиеся в нем» силы ВСУ.

Позже министерство обороны заявило, что ЧВК все же участвовала во взятии города и штурмовала его кварталы. Ведомство публично упомянуло группировку Евгения Пригожина.

Американские чиновники отмечают, что защитники, как правило, несут меньше потерь, чем нападающие, однако в городских условиях, потери ВСУ сравнимы с российскими.

«Украинцы несут потери каждый день. Россия рассчитывает, что у Украины сначала закончатся ресурсы. Возможно, наступают трудные времена. Украинцы не пуленепробиваемы», — признал собеседник FT. (moscowtimes.ru)