В больницах Лондона ужесточили критерии приема пациентов в отделение реанимации

Несколько лондонских больниц ужесточили правила приема пациентов в отделения реанимации и интенсивной терапии в надежде улучшить так называемый показатель выживаемости. Об этом в понедельник сообщила газета The Daily Telegraph.

По данным издания, лондонский траст Национальной службы здравоохранения (NHS) Imperial College Healthcare признал, что «тяжело больные пациенты, зараженные коронавирусом, могут нуждаться в искусственной вентиляции легких на протяжении длительного времени», однако в некоторых случаях это «не отвечает их интересам».

«По мере того, как мы больше узнаем об этой болезни, мы гораздо тщательнее относимся к отбору пациентов для оказания экстренной помощи. Обычно мы верим людям на слово. Но теперь все изменилось. С этой инфекцией вам нужно провести пару недель подключенным к аппарату искусственной вентиляции легких, поэтому при использовании ресурсов в течение такого длительного времени вы должны быть в достаточной степени уверены, что человек поправится. Откладывать их [людей] смерть на две-три недели — неправильно ни по отношению к ним, ни по отношению к обществу», — цитирует издание старшего консультанта, ответственного за организацию работы больниц, пожелавшего сохранить анонимность.

В Imperial College Healthcare, к которому относятся несколько крупных больниц на западе Лондона, опровергли информацию о том, что некоторым пациентам было отказано в предоставлении помощи из-за проблем с пропускной способностью стационара.(ТАСС)