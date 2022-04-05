Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на текущей неделе приедет в Киев и встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским. В поездке ее будет сопровождать глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозеп Боррелль, заявил во вторник, 5 апреля, официальный представитель Еврокомиссии.

Визит состоится перед конференцией доноров Stand Up For Ukraine, которое пройдет в Варшаве 9 апреля с целью сбора средств для украинских беженцев и внутренне перемещенных лиц. Конференция созвана по инициативе фон дер Ляйен, а также премьер-министра Канады Джастина Трюдо.

Тем самым в Брюсселе подтвердили информацию, о которой накануне вечером сообщил в Twitter премьер-министр Словении Янез Янша. (DW)