Азербайджан активно начал сотрудничать со странами Центральной Азии. Вчера в рамках встречи глав МИД Азербайджана, Турции и Узбекистана была подписана «ташкентская декларация», которая открывает новые возможности для сотрудничества между странами.

Комментируя # подписанное соглашение, политолог Ильгар Велизаде сказал, что в последние месяцы наблюдается динамика в отношениях тюркских государств в целом.

«Азербайджан играет в этом процесс важную роль. В силу своего географического положения он занимает исключительную роль среди тюркских государств, и это не первый подобный формат. Месяц назад был сформирован формат Азербайджан, Турция, Казахстан, а до этого еще Азербайджан, Турция и Туркменистан. Эти форматы формируются в рамках совета сотрудничества тюркских государств, растет товарообмен между государствами, взаимные инвестиции и многое другое», — сказал он.

По его словам, в свете геополитической нестабильности в мире, а также экономических рисков и проблем с продовольственной безопасностью формируется ядро тюркского сотрудничества, что направлено на геополитическую устойчивость тюркских государств и упрочение их экономической базы.

«В Ташкенте состоялась встреча министров Азербайджана, Турции и Узбекистана разных профилей — глав МИД, министров экономик и транспорта. До этого была подобная встреча почти в таком же формате с участием Казахстана, Азербайджана и Турции. Это качественно новый формат, который ранее не наблюдался. Все эти встречи и собственно подписанную «Ташкентскую декларацию» можно считать прорывом в регионе Центральной Азии со стороны Турции и Азербайджана», — сказал наш собеседник, политолог Фархад Мамедов.

По его мнению, современные геополитические процессы создают условия для этого, так как регион Центральной Азии с севера граничит с Россией, через нее никаких связей с Европой и Средиземноморьем практически уже невозможно строить .

«Порт Новороссийск перестал действовать. С востока – это Китай, но прибрежная часть этой страны насыщена разными предприятиями, а порты загружены. А с юга Афганистан, который нельзя считать стабильной страной. Получается, что у такого огромного региона как Центральная Азия единственный стабильный маршрут – через регион Южного Кавказа (а именно Азербайджан и Грузию), а также и через Иран.

Однако поскольку в декларации с Казахстаном и в Ташкентской декларации прописан Зангезурский коридор, то можно сказать, что подразумевается и участие Армении в потоке грузов, которая намечается в краткосрочной и долгосрочной перспективе из региона Центральной Азии с выходом к морям», — добавил эксперт.

Аналитик считает, что в ближайшей перспективе Азербайджан и Турция обогатят формат «5+1», который сформировался в Центральной Азии.

«Государства Центральной Азии сформировали этот формат для решения внутренних проблем и консолидации работы с внешними игроками. Эти страны так взаимодействуют с внешними игроками. На сегодня действует формат «5+1» и в роли этого «одного» выступают отдельно друг от друга США, Китай, Индия, Россия, Южная Корея и Япония. Возможно, будет создан новый формат «5+2» с участием Азербайджана и Турции, поэтому и формируется экономическая база для дальнейшего взаимодействия», — подчеркнул он.

Говоря о военно-политическом сотрудничестве со странами Центральной Азии, эксперт отметил, что Азербайджан повышает своей статус в ШОС, Турции этот формат также интересен, и страны Центральной Азии уже начали сотрудничать с Турцией в военно-технической сфере.