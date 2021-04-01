В ближайшее время Азербайджан получит 84 тысячи доз вакцины AstraZeneca

1 апреля по инициативе генерального директора Всемирной организации здравоохранения состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с генеральным директором организации Тедросом Адханомом Гебрейесусом в формате видеоконференции, сообщает Trend.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус сказал, что в рамках инициативы COVAX в ближайшее время в Азербайджан будут отправлены 84 тысячи доз вакцины AstraZeneca. Президент Ильхам Алиев выразил признательность за это.