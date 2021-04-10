В Берлине разбили протестный лагерь в поддержку Навального

Перед Бранденбургскими воротами в Берлине активисты разбили палаточный лагерь в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального, отбывающего тюремный срок во Владимирской области. Предполагается, что «лагерь демократии» будет оставаться в центре немецкой столицы на протяжении одного месяца, передает в субботу, 10 апреля, агентство dpa. Организатором акции является находящееся в процессе организации объединение Unkremlin.

Активисты требуют освобождения Навального и всех остальных политических заключенных в России. На плакатах, в частности, написаны требования «остановить путинский террор», прекратить реализацию проекта «Северный поток — 2» и «лишить лицензии телеканал RT».

По данным организаторов, в ближайшие дни в протестном лагере выступят ряд представителей российской оппозиции, в том числе журналистка и политическая активистка Ольга Романова. (DW)

| 2021-04-10T21:09:58+04:00 11 апреля 2021, 00:04|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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