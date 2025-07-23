Многие супермаркеты в Берлине убирают кофе с прилавков, так как его стали часто красть. Причина в том, что продукт сильно подорожал.

Цена кофейных зерен в апреле 2025-го выросла на 12,2% по сравнению с предыдущим годом. Магазины придумывают разные способы для защиты от краж: одни вместо упаковок ставят на прилавки фотографии, другие помещают их за стекло, пишет snob.ru со ссылкой на bild.de.

В одном из супермаркетов Берлина спрятали даже растворимый кофе. Чтобы купить его, нужно обратиться к продавцу по аналогии с сигаретами и дорогим алкоголем. «В филиале на Бергштрассе ставят на полку максимум две упаковки каждого сорта. В худшем случае пропадает всего две пачки кофе, а не 20», — пишет издание.

Экономический ущерб от массовых магазинных краж в Берлине достигает 200 млн евро в год. В 2023-м там зафиксировали почти 40 тысяч таких преступлений. Некоторые компании даже начали внедрять ИИ, чтобы предотвратить потерю товара.