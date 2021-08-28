Несмотря на запреты, несколько тысяч демонстрантов собрались в Берлине, чтобы выразить протест против коронавирусных ограничений, пишет газета Berliner Zeitung.

По данным газеты, на несанкционированной акции начались столкновения, задержаны порядка 80 человек. Также сообщается о четырех пострадавших полицейских.

На площади Потсдамер-плац прошел митинг противников COVID-ограничений. После его окончания несколько тысяч человек оставались на площади. Многочисленные демонстранты пытались прорваться через закрытый мост в правительственный район.

«Наши службы экстренной помощи отбили эту попытку, в результате которой было оказано значительное сопротивление, отчасти с применением принудительных мер», — заявила полиция.

Сообщалось что полиция использовала перцовые баллончики, чтобы остановить движение митингующих.

Позже в городе начался ливень, и, похоже, он имел «больший эффект, чем усилия полиции по расчистке площади», пишет газета. Многие спрятались под крышами ближайших домов, но у «ядра» демонстрантов были зонтики. (gazeta.ru)