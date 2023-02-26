В правительстве ФРГ опровергли публикации, что крупнейшие европейские члены НАТО — Германия, Франция и Великобритания — рассматривают возможность заключения «оборонного пакта» с Украиной как способ побудить Киев начать мирные переговоры с Россией позднее в этом году. Как заявил представитель правительства ФРГ, в дискуссиях по вопросу о возможных гарантиях безопасности со стороны НАТО для Украины уже несколько месяцев нет подвижек. Слова представителя германского кабмина привело в воскресенье, 26 февраля, агентство Reuters.

«В течение нескольких месяцев не было никакой новой, конкретной» позиции по этому вопросу, отметил представитель кабмина ФРГ.

«На недавней встрече канцлера Германии Олафа Шольца и президента Франции Эмманюэля Макрона с украинским главой государства Зеленским этот вопрос вообще не играл никакой роли», — отметил он.

Американская газета The Wall Street Journal (WSJ) в публикации от 24 февраля утверждала, что крупнейшие европейские члены НАТО изучают возможность «оборонного пакта» с Украиной.

Германия, Франция и Великобритания рассматривают укрепление связей между НАТО и Украиной как способ побудить Киев начать мирные переговоры с Россией позднее в этом году — на фоне того, что некоторые западные партнеры Киева все больше сомневаются в его способности отвоевать всю свою территорию, писало издание. (DW)