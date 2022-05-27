В честь государственного Дня Независомости Азербайджанской Республики, отмечаемого 28 мая, азербайджанский Дом культуры в Берлине «Хары-бюльбоюль» провел праздничный, вечер, сообщает #.

Мероприятие прошло в большом банкетном зале отеля «Вальдоф Астория» в столице Германии, Берлине. Публика состояла из представителей посольства Азербайджана в Германии, азербайджанской диаспоры Германии, азербайджанских студентов, обучающихся в Германии, представителей немецкой интеллегенции. деловых и научных кругов.

Вечер с приветствием гостей открыла модератор и организатор вечера Севда Бадалиури, председатель Культурного Дома, и Николь Кадырлы, заместитель дома Азербайджанского Культурного Дома, обеспечивающая языковые переводы.

Вечер проходил на лвух языках – азербайджанском и немецком. Особо отметим, что это было первое большое мероприятие азербайджанцев в Берлине после двухлетних пандемических ограничений.

В рамках культурной программы мероприятия были представлены работы известного азербайджанского художника Али Шамси и азербайджанского художника и скульптора Гюнай Шамсиевой, успешно представляющей нашу страну в Германии.

В общей сложности в конферец-зале, где проходило мероприяие, а также в вестебюле отеля было выставлено 15 картин и скульптурных экспозиций на разную тематику, в том числе и нашу национальную.

Особое внимание гостей привлекла картина Гюнай Шамсиевой «Хары-бюльбюль», которую она нарисовала специально для этого мероприятия. Конечно же, Хары-бюльбюль имеет особое значение для азербайджанцев и однозначно является темой, которая сближает нас всех, и было приятно, что это чувствовалось в течение всего мероприятия. Художники выставили микс картин с национальными мотивами, а также картины на разнообразную тему очень современного уровня и хорошего качества.

В начале мероприятия, публика почтила память нащих шехилов минутой молчания, после чего были сыграны гимны Азербайджана и Германии. Далее, профессор Университета Гиссена, тюрколог и османист Михаэль Райнхард выступил с докладом об истории Азербайджанской Республики. Продолжил программу Рафаэль Хаджибейли, предстедатель студенческой азербайджанской организации ASAP в Германии, рассказавший об их деятельности. Также модератор вечера рассказала о курсах азербайджанского языка, которые теперь предлагаются при культурном доме.

Пожалуй, самым трогатальным моментом было выступление девятилетней Фидан Солтановой, прочитавшей на одном дыхании стихотворение Самеда Вургуна «Азербайджан» на азербайджанском языке, которым девочка владеет как родным, несмотря на то, что родилась и выросла в Германии. Фидан моменталььно сплотила всех азербайджанцев и создала атмосферу едениния, которая как никогда актуальна для нас последнее время.

Далее гости испытали настоящее музыкальное наслаждение – состоялся концерт из 11 композиций в исполнении 5 музыкантов. Главным исполнитем была наша виолинистка Фарида Рустамова, обучающаяся в городе Карлсруэ. Также в составе исполнителей были виолонистка Айтян Ибрахимова, кларнетист Фарадж Акбаров, виолончелист Марио Аларчон и альтист Барок Бостанчи. Несмотря на то, что все исполнетели совместно выступали именно для этого вечера, они гармонично и в своем особом стиле исполнили микс азербайджанских и европейских композиций, в том числе и произведения Узеира Гаджибекова, Асафа Зейналлы, Моцарта, а также Саида Рустамова, которые, как сказала исполнительница, были особо близки к ее сердцу, потому что она его дочь.

После завершения официальной части гостей пригласили на фуршет, во время которого им представилась возможность для комфортного общения. В меню вошли изыски континентальной и, конечно же, азербайджанской кухни. Изюминками фуршета стали азербайджанский плов и пахлава, приготовленные по всем нашим кулинарным канонам рестораном «Карабах» в Берлине. В какой-то момент азербайджанцы, проживающие в Германии, спонтанно подошли к пианино, который стоял в конференц-зале, и начали играть и петь азербайджанские песни, включая легендарные «Баятылар», «Дашлы гала» и «Марш иряли». В зале раздавались восторженные возгласы, всех охватила радость от погружения в атмосферу азербайджанской культуры, Родины.

Фариз Гасымлы, Берлин, специально для #