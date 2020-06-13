В Берлине обеспокоены отношением Вашингтона к Международному уголовному суду

МИД ФРГ раскритиковал решение президента США Дональда Трампа о вводе санкций против членов Международного уголовного суда в Гааге (МУС). В документе говорится о полном доверии Берлина в отношении МУС, который назван «незаменимым институтом в борьбе с ненаказуемостью международных преступлений».

Ранее Белый дом заявил о своем праве вводить санкции против членов МУС, которые при расследовании военных преступлений «покушаются» на американских военнослужащих в Афганистане. В четверг Трампа подписал соответствующий указ.