В нынешней ситуации нет смысла вести с Москвой какие-либо переговоры о прекращении войны против Украины, считает министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. К моменту начала российского вторжения 24 февраля страны Запада «сделали все», чтобы предотвратить эту войну, но президент России Владимир Путин в ответ «сорвал эти мирные переговоры» и «уже полгода уничтожает ни в чем не повинную страну», заявила Бербок в интервью общественно-правовому телеканалу ZDF.

Москва даже не хочет «действительно активно вести переговоры о гуманитарных коридорах», и в такой ситуации не остается иного пути, кроме как продолжать «поддерживать Украину поставками оружия», подчеркнула глава германского МИДа, напомнив об объявленных Берлином в начале текущей недели дополнительных поставках немецкого вооружения более чем на 500 млн евро.

Поставки оружия из Германии в Украину, по словам Анналены Бербок, идут «по тонкой грани» из-за «абсолютного дефицита собственных запасов» ФРГ. С точки зрения Киева, «лучше делать поставки вчера, чем сегодня», но Германия должна думать и о среднесрочной перспективе, поскольку война, вероятно, будет продолжаться и в следующем году, объяснила она.

Из-за проблемы с оружием в ФРГ военная промышленность должна была специально производить его для Украины, рассказала Бербок. Глава МИД признала, что в начале войны правительство было нерешительным в вопросе передачи вооружений, но теперь необходимы быстрые, дополнительные поставки осенью, «чтобы украинцы смогли защищаться». (DW)