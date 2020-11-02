В Берлине начнут ездить бесплатные электробусы без водителей

С декабря этого года по улицам Берлина можно будет прокатиться на рейсовом беспилотном электробусе, сообщает ЕвроПульс.
Три маленьких (не больше, чем на 10 пассажиров) транспортных средства в течение года будут ездить на двух маршрутах в центре города. Поездки на них бесплатные.
Прошлой зимой в Берлине уже протестировали один электробус, его маршрут был вдвое короче нынешних.
Теперь эти машины стали быстрее: если раньше максимальная скорость была всего 12 километров в час (медленнее велосипеда), то теперь ограничение подняли до 15 километров в час, а весной поднимут еще – до 18 километров в час.