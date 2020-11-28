В Берлине мошенники пытались штрафовать прохожих за несоблюдение карантина

В Берлине задержали двух мошенников, которые пытались штрафовать прохожих за несоблюдение карантина. Об этом говорится в сообщении городской полиции, передает TACC.

По данным ведомства, мошенники подошли к двум мужчинам в парке Мауэрпарк и представились полицейскими, отвечающими за контроль соблюдения карантинных мер. Они потребовали заплатить по тысяче евро и обыскали одного из прохожих. Мужчины вызвали полицию, злоумышленников задержали по горячим следам.

В Германии со 2 ноября введен карантин. В стране закрыты бары, рестораны и другие заведения питания, еду можно продавать только на вынос. Также временно не работают фитнес-клубы, тату-салоны, бассейны, студии массажа, кинотеатры, концертные залы.

25 ноября было принято решение продлить режим частичного карантина до 20 декабря. Вероятно, ограничения продлят до конца 2020 года. На данный момент в стране разрешены частные встречи — не боле пяти человек из двух домохозяйств. В торговых центрах на каждые 10 квадратных метров площади можно пускать одного посетителя.

По данным Университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии в Германии зафиксировали 1 038 649 случаев коронавируса. Выявлено 16 011 летальных исходов (iz.ru).