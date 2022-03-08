В Белом доме заявили, что президент США Джо Байден не пытается перепоручить контакты с российским коллегой Владимиром Путиным лидерам в Европе. Об этом сообщает ТАСС.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Вашингтон всячески поддерживает дипломатическое взаимодействие, которое ведут европейские партнеры с Путиным, «если только они одновременно взаимодействуют с украинским руководством, к чему мы их призываем».

Псаки подчеркнула, что Байден по-прежнему открыт для личного взаимодействия с Путиным, но у американского президента «нет в данный момент намерения говорить с ним».

«Это не означает, что мы закрыли дверь для [взаимодействия их] двоих навсегда», — подчеркнула она.