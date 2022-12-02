Высказывания президента США Джо Байдена про потенциальную готовность к диалогу с российским лидером Владимиром Путиным не означают изменения позиции Вашингтона по Украине. Об этом заявил в пятницу на регулярном брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

Президент [США] был очень последователен в этом. Президент вчера [в четверг] четко заявил, что у него нет намерений говорить с Путиным прямо сейчас. Он также сказал, что Путин абсолютно не проявляет интереса к какого-либо рода диалогу. Президент США не имел в виду, что сейчас время для переговоров», — утверждал он.

Кирби повторил, что, по мнению американской администрации, никакие вопросы, касающиеся Украины, не могут обсуждаться без Украины, а решение о возможности переговоров по урегулированию должен принимать Киев. «Наша задача <…> заключается в том, чтобы продолжать помогать ВС Украины на поле боя, чтобы, если и когда дойдет до переговоров, они (украинские власти) могли добиться на этих переговорах успеха», — добавил представитель Белого дома. Он также отметил, что, как считают США, президент Украины Владимир Зеленский не готов сейчас к переговорам с РФ. «Он верит в дипломатическое решение, но тоже не готов. Так что мы сейчас не в той точке, где переговоры кажутся плодотворным путем», — пояснил Кирби. (ТАСС)

