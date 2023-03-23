Соединенные Штаты в среду опровергли заявление Кремля по поводу поставок в Украину британских бронебойных снарядов, содержащих обедненный уран.

Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби назвал жалобы Москвы «ложным» аргументом. Боеприпасы, повышающие способность уничтожать бронетехнику противника, «не радиоактивны» и «даже близко не являются» разновидностью ядерного оружия, — сказал, как сообщает Голос Америки, Кирби.

«Это обычный тип боеприпасов, который используется, в частности, из-за его бронебойных возможностей. Так что, опять же, если Россия особенно заботится о сохранности своих танков и своих танкистов, они могут просто переправить их через границу обратно в Россию, — сказал он. — Я думаю, что на самом деле… Россия просто не хочет, чтобы Украина продолжала уничтожать ее танки».

Кирби подчеркнул, что, хотя Соединенные Штаты, безусловно, являются крупнейшим источником военной помощи Вооруженным силам Украины, борющимся с российским вторжением, Вашингтон «не поставляет обедненный уран» Киеву.