Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан встретился с помощником президента Азербайджана Хикметом Гаджиевым в Белом доме, сообщает Агентство Анадолу.

В пресс-службе Белого дома сообщили, что Салливан и Гаджиев обсудили двусторонние и региональные вопросы.

Советник американского лидера подчеркнул значимость Азербайджана для энергетической безопасности Европы и многолетнюю роль Баку в вопросе энергоснабжения.

Салливан обратил внимание на важность обеспечения стабильности на Южном Кавказе, отметив, что в Вашингтоне удовлетворены дипломатическими шагами и усилиями по нормализации отношений между Баку и Ереваном.

Он подчеркнул также, что США и впредь будут поддерживать усилия Минской группы ОБСЕ.

Салливан и Гаджиев обменялись мнениями по ситуации в Украине.