Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан встретился с помощником президента Азербайджана Хикметом Гаджиевым в Белом доме, сообщает Агентство Анадолу.
В пресс-службе Белого дома сообщили, что Салливан и Гаджиев обсудили двусторонние и региональные вопросы.
Советник американского лидера подчеркнул значимость Азербайджана для энергетической безопасности Европы и многолетнюю роль Баку в вопросе энергоснабжения.
Салливан обратил внимание на важность обеспечения стабильности на Южном Кавказе, отметив, что в Вашингтоне удовлетворены дипломатическими шагами и усилиями по нормализации отношений между Баку и Ереваном.
Он подчеркнул также, что США и впредь будут поддерживать усилия Минской группы ОБСЕ.
Салливан и Гаджиев обменялись мнениями по ситуации в Украине.