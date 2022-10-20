Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила на брифинге, что публикации о том, что администрация США пытается избежать даже случайной встречи американского и российского президентов на саммите G20, являются некорректными. Трансляция брифинга велась в Twitter Белого дома.

«Эта информация некорректна, это неправда», — сказала Жан-Пьер.

Ранее американское издание Politico написало, что официальные лица Белого дома принимают меры для того, чтобы пути американского и российского лидеров на саммите не пересеклись в коридорах и даже на групповой фотографии. При этом уточнялось, что не исключена возможность присутствия Владимира Путина и Джо Байдена на общем пленарном заседании в рамках G20.

Как заявлял координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, Байден не планирует встречаться с Путиным на саммите G20 в Индонезии или где-то еще.

Саммит стран G20 состоится на Бали 15 и 16 ноября. (gazeta.ru)