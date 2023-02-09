Белый дом отверг утверждения американского журналиста-расследователя Сеймура Херша, опубликовавшего в своем блоге материал, в котором высказывалась версия, что подрыв газопроводов «Северный поток — 2» и «Северный поток» («СП») в Балтийском море был произведен по указанию президента США Джо Байдена. Соответствующее заявление сделала в среду, 8 февраля, руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности (СНБ) при Белом доме Эйдриенн Уотсон.

«Эта — совершенная ложь и полная фикция», — отметила Уотсон. Аналогичную позицию озвучил представитель Госдепартамента США.

По утверждению Херша, сославшегося на «источник, непосредственно знакомый с оперативным планированием», в июне 2022 года водолазы ВМС США, действуя под прикрытием учений НАТО Baltops 22, заложили взрывной механизм с дистанционным управлением, который три месяца спустя был приведен в действие и разрушил три из четырех веток трубопроводов.

Президент Байден и его команда по внешней политике — помощник по национальной безопасности Джейк Салливан, госсекретарь Энтони Блинкен и заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд — открыто и последовательно выражали свое неприятие двух трубопроводов, констатировал Херш.

По версии журналиста, в начале 2022 года рабочая группа Центрального разведывательного управления (ЦРУ) доложила межведомственной группе Салливана, что у нее «есть способ взорвать трубопроводы».

Херш напомнил, что Байден встретился в Белом доме с канцлером ФРГ Олафом Шольцем 7 февраля 2022 года, менее чем за три недели до начала войны РФ в Украине. На последовавшем брифинге для прессы американский лидер заявил: «Если Россия вторгнется… «Северного потока-2″ больше не будет. Мы положим этому конец».

За 20 дней до этого Виктория Нуланд выступила с аналогичным посланием на брифинге Госдепартамента США: «Я хочу сегодня высказаться предельно ясно. Если Россия вторгнется в Украину, так или иначе «Северный поток 2″ вперед продвигаться не будет».

Эйдриенн Уотсон, руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности, на просьбу самого журналиста прокомментировать его выводы ответила по электронной почте: «Это ложь и полная выдумка». Тэмми Торп, представитель Центрального разведывательного управления, также указала: «Это утверждение полностью и абсолютно ложно». (DW)