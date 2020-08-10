В Беларуси возбуждены уголовные дела по факту массовых беспорядков

Следственный комитет Беларуси возбудил уголовные дела по факту массовых беспорядков, произошедших минувшей ночью в Минске и других регионах страны. Об этом сообщил в понедельник его руководитель Иван Носкевич, слова которого приводит агентство БелТА.

«Следственным комитетом возбуждены уголовные дела по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел. Они имели место на территории города Минска и ряда иных регионов страны сегодня ночью. Все противоправные действия сопровождались насилием в отношении сотрудников милиции, десятки из которых пострадали», — отметил Носкевич. (ТАСС)