В Беларуси после третьего обыска у блогера Тихановского нашли деньги

В дачном доме блогера автора популярного Youtube-канала «Страна для жизни» Сергея Тихановского во время третьего обыска в четверг, 4 июня, нашли 900 тысяч долларов. Об этом рассказал белорусскому порталу TUT.BY со ссылкой на очевидца пресс-секретарь инициативной группы по выдвижению супруги Тихановского Светланы кандидатом в президенты Александр Кабанов.

По словам Кабанова, ему неизвестно, что это за деньги, но он предполагает, что такая сумма у Тихановского могла быть, так как он занимался бизнесом. Впрочем, у соратников Тихановского много вопросов к процедуре проведения обыска. Следственные действия продолжались с трех часов дня в среду до трех часов ночи в четверг. За это время сменилось три следственные бригады, первые две ничего не нашли, а третья после того, как приехало руководство, сразу обнаружила деньги, обращает внимание Кабанов.

Накануне в Гомеле прошел обыск прошел в офисе блогера. Следствие в отношении Сергея Тихановского проводит 3-е управление ГУБОПиК МВД. Он был задержан, как и ряд других оппозиционных активистов, в конце мая по уголовному делу о насилии в отношении сотрудников органов внутренних дел.

Правозащитные организации Беларуси признали Тихановского политзаключенным. Выборы президента страны назначены на 9 августа. (DW)