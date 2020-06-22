В Беларуси осудили задержанных участников акций солидарности

В Беларуси начались судебные процессы над задержанными участниками акций солидарности с претендентами в кандидаты в президенты. Суды прошли в Минске, а также в Бобруйске, Борисове, Витебске, Ганцевичах, Гомеле, Могилеве, Орше и Солигорске, сообщает правозащитный центр «Весна» в понедельник, 22 июня. По сведениям правозащитников, задержанных чаще всего судят по статьям о нарушении организации массового мероприятия и неповиновении законному требованию должностного лица.

Суды в Минске присудили большинству участников пикетов штрафы от 15 до 50 базовых величин (405 — 1350 белорусских рублей). Штрафы в регионах начинаются от 4 базовых величин (108 белорусских рублей), однако как минимум двух человек приговорили к 10 суткам ареста.

В Беларуси 9 августа должны пройти выборы президента. В преддверии голосования в стране были задержаны ряд оппозиционно настроенных активистов и политиков, включая Виктора Бабарико, потенциального кандидата на пост главы государства. В Минске и нескольких других городах состоялись акции в поддержку вероятных альтернативных кандидатов и задержанных ранее активистов, на которых суммарно задержали несколько сотен участников. (DW)