В Беларуси задержали более 20 человек по подозрению в причастности к атаке на российский самолет-разведчик А-50 на аэродроме Мачулищи, заявил президент страны Александр Лукашенко.

«На сегодняшний день задержаны более 20 соучастников, которые на территории Беларуси. Остальные прячутся там», – сказал Лукашенко. По его словам, основным исполнителем диверсии оказался «сотрудник спецслужб Украины», родившийся в Кривом Роге и имеющий два гражданства – Украины и России.

«Он был завербован спецслужбой Украины в 2014 вроде году. Айтишник или хорошо разбирающийся в IT-технологиях. Готовился для совершения террористических актов», – рассказал белорусский президент.

Операцию по уничтожению самолета А-50 на территории Беларуси Служба безопасности Украины (СБУ) разрабатывала совместно с Центральным разведывательным управлением США (ЦРУ), заявил Лукашенко. «Были задействованы самые высокие технологии», – подчеркнул он.

Кроме того, по словам Лукашенко, организовать атаку на А-50 «украинскому диверсанту» помогли белорусские оппозиционеры. В связи с этим он поручил провести по всей Беларуси «жесточайшую зачистку» тех, кто вынашивает террористические планы.

Также Лукашенко рассказал, что украинские и американские спецслужбы готовили группы людей, которые с помощью беспилотников атаковали аэродром «Энгельс-2» в Саратовской области. По его словам, это было поручено не исполнителю диверсии в Беларуси, а «другим группам, которые были тщательно подготовлены вместе с нашим так называемым террористом на территории Украины».

При этом, как утверждает Лукашенко, в результате атаки российский самолет-разведчик «не претерпел каких-то значительных повреждений, кроме царапин и одной пробоины в корпусе, которая военному самолету не мешает выполнять его обязанности». «Тем не менее мы попросили россиян, чтобы они взяли этот самолет на обслуживание и прислали нам другой. Так и произошло», – отметил Лукашенко.

Утром 26 февраля в районе военного аэродрома в Мачулищах прогремели два взрыва, сообщил телеграм-канал BYPOL. По его данным, в результате взрывов были повреждены передняя и центральная части российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения и наведения А-50. Также у самолета оказалась повреждена авионика и радиолокационная антенна.

На следующий день после инцидента Лукашенко собрал совещание с силовиками, госсекретарем Совбеза, министрами внутренних дел и обороны, председателями КГБ и Госпогранкомитета. После этого телеканал «Беларусь 1» показал видео Минобороны страны с неповрежденным А-50, который стал «героем очередного фейка от беглых экстремистов». (moscowtimes.ru)