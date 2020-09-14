В Беларуси на акциях протеста 13 сентября задержали 774 человека

Сотрудники правоохранительных органов задержали 774 человека в ходе протестных акций в Беларуси в воскресенье, число их участников составило около 22 тыс. Об этом в понедельник сообщила пресс-секретарь МВД республики Ольга Чемоданова.

«Всего вчера за нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержано 774 гражданина (из них в Минске — более 500). До рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в места содержания задержанных водворены 544 человека», — отмечается в Telegram-канале пресс-секретаря.

По данным МВД, почти 30 акций протеста состоялось в воскресенье в Беларуси. «Вчера, 13 сентября, в различных населенных пунктах страны зафиксировано 28 протестных акций. Общая численность участников не превысила 22 тысяч человек», — говорится в сообщении.