Власти Беларуси могут уже вскоре начать мобилизацию, чтобы оказать России помощь в войне против Украины. Такое опасение высказал в интервью изданиям Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) белорусский оппозиционный политик Павел Латушко. По его словам, для проведения мобилизации уже практически все готово, Александру Лукашенко осталось лишь нажать на кнопку по приказу из Кремля.

Большую часть сотрудников органов внутренних дел в разных городах страны заставили сдать паспорта, утверждает Латушко. «Это означает, что в случае мобилизации они не смогут покинуть страну», — пояснил оппозиционер. Кроме того, добавил он, в Беларуси увеличивается как численность российских солдат, так и количество военной техники РФ, а также регулярно проходят учения как отдельно российских войск, так и совместно с белорусскими подразделениями. (DW)