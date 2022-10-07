Россия доставила в Беларусь иранские дроны-камикадзе для атак на западные регионы Украины.

Об этом сообщили в региональном управлении Сил территориальной обороны «Запад».

По данным источников, иранские беспилотники доставлены на аэродром «Лунинец». Речь идет о, по меньшей мере, 20 дронах-камикадзе «Шахид-136» и пунктах управления к ним.

От Лунинца до границы с Ривненской областью всего 55 километров. Не исключено, что уже в ближайшее время иранские дроны будут атаковать западные, или центральные регионы Украины. Важно не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Ранее стало известно, что иранские дроны-камикадзе Shahed-136 очень громкие — звук, которые они издают, похож на тот, который слышен во время работы бензопилы или мотора мопеда. Эти беспилотники летят очень низко, поэтому их достаточно сложно поймать силам Противовоздушной обороны Украины.

В середине августа появились сведения, что иранские власти продали России тысячу дронов.

РФ 23 сентября впервые атаковала иранскими беспилотниками-камикадзе Одессу. (unian.net)