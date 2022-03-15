Испанские власти арестовали яхту стоимостью $140 млн неназванного представителя крупного бизнеса России. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление председателя правительства Педро Санчеса, который выступил на телеканале LaSexta.

«Сегодня мы наложили арест, технически говорят, что она временно обездвижена, на яхту одного из ключевых олигархов, мы говорим о яхте, которую можно оценить примерно в 140 млн долларов», — рассказал председатель испанского правительства в эфире.

Известно, что яхта арестована в порту Барселоны.