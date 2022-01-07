В Баку намерены бесплатно обучать женщин основам информационных технологий (ИТ), сообщает #.

С этой целью в столице Азербайджана будут проведены тренинги, организованные Министерством цифрового развития и транспорта совместно с Центром применения и обучения ИКТ (İKT LAB).

Как сообщили # в пресс — службе министерства, проект станет частью новой инициативы, запущенной в 2022 году с целью поддержки развития женщин в сфере информационных технологий (ИТ).

Тренинги проводятся при поддержке Министерства цифрового развития и транспорта и ЮНЕСКО в рамках проекта «Молодые ИТ-профессионалы».

В настоящее время идет регистрация на бесплатные тренинги по основам ИТ. Все желающие могут зарегистрироваться для участия в тренинге до 23 января по данной ссылке: https://docs.google. com/forms/d/e/ 1FAIpQLSdYdVOyuuIoElD7- RrD6zaxVDEawzyfHYio4O- rwndNk4vEoA/viewform

Трехмесячный тренинг будет проходить в Баку в очном формате. В тренингах также предполагается участие женщин из регионов Азербайджана, которые смогут присоединиться к занятиям онлайн.

Участникам, успешно завершившим тренинги, будут вручены сертификаты Центра применения и обучения ИКТ Министерства цифрового развития и транспорта.

В планах инициаторов проекта проведение подобных тренингов в различных регионах Азербайджана.