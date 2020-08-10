В Баку впервые пройдет Red Bull River Runes 

В Азербайджане состоится турнир Red Bull River Runes. В соревнованиях по «Dota 2», проводимых в формате один на один (1×1), могут принять участие как любители, так и профессиональные игроки.
Как сообщили # организаторы, турнир, который стартует 11 сентября, и будет состоять из двух квалификационных раундов и финала, который пройдет 13 сентября.
Все соревнования начнутся в 18:00. Турнир будет проходить в режиме онлайн. Регистрация участников проходит на официальной странице турнира.
В турнире будет один победитель, и он получит 1000 манатов. Партнерами  проекта являются Федерация киберспорта Азербайджана и Gaming League Azerbaijan.
Редакция
| 2020-08-10T17:17:13+04:00 10 августа 2020, 17:44|12345 (Пока оценок нет)
|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss