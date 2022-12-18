В МИД Азербайджана выразили удивление и сожаление в связи с заявлениями Литвы по поводу Карабаха.

«Вызывает удивление и сожаление тот факт, что Литва, прибалтийская страна, с которой Азербайджан на протяжении многих лет поддерживает обширные партнерские отношения и которая придает особое значение принципам суверенитета и территориальной целостности международного права в межгосударственных отношениях и всегда придерживается этих принципов, сделала такое заявление», — заявил пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде, отвечая на вопросы журналистов.

Гаджизаде напомнил, что на территории Азербайджана не существует территориальной единицы под названием «Нагорный Карабах».

«Точно так же, как Литву больше не называют «прибалтийской» страной, недопустимо называть Карабахский экономический район Азербайджана прежними названиями, образованными во времена Советского Союза», — подчеркнул он.

Пресс-секретарь МИД выразил обеспокоенность тем фактом, что МИД Литвы применяет предвзятый и односторонний подход к вопросу вместо того, чтобы протестовать против незаконной экономической деятельности, разграбления природных ресурсов, использования Лачинской дорогой как для военных провокаций, передачи мин на территорию Азербайджана, так и для незаконной экономической деятельности.

Гаджизаде призвал литовскую сторону уважать мирный и законный протест институтов гражданского общества Азербайджана.

«Что касается претензий по поводу гуманитарной ситуации в регионе, то еще раз заявляем, что азербайджанская сторона всегда готова пойти навстречу гуманитарным потребностям армян, проживающих на наших территориях, и нет необходимости во вмешательстве третьей стороны в этот вопрос», — добавил он.

В минувшую пятницу МИД Литвы выразил «глубокую обеспокоенность блокадой Лачинского коридора», что, согласно литовскому внешнеполитическому ведомству, приводит к «серьезным гуманитарным последствиям для Нагорного Карабаха» и «подрывает весь мирный процесс на Южном Кавказе».