В Баку стартовал ANIMAFILM: развлечения отменены, а главной темой фестиваля стала война

Сегодня в Баку стартовал III Международный анимационный фестиваль ANIMAFILM.

Как сообщает #, церемония открытия фестиваля прошла в формате онлайн, на платформе ZOOM.

Директор фестиваля Рашид Агамалиев сообщил #, что одной из главных целей ANIMAFILM в этом году стала поддержка и обучение детей и молодежи в период войны в Нагорном Карабахе.

«В этом году программа не будет включать никаких развлечений, в том числе мы отменили конкурсные показы. Международное жюри самостоятельно оценит все работы и выберет победителей», — подчеркнул он.

Акцент организаторы сделали на образовательную программу. Так, в рамках фестиваля пройдут мастер – классы, записаться на которые могут все желающие, заполнив специальную форму на сайте ANIMAFILM. Участие в мастер–классах – бесплатное.

Победители будут объявлены 18 октября на церемонии закрытия фестиваля, которая также пройдет в виртуальном формате.

В этом году фестиваль проходит при поддержке Министерства культуры Азербайджана, Союза кинематографистов, Посольства Чешской Республики, Посольства Франции, Французского института в Азербайджане, Международного фестиваля анимационных фильмов в Анси, Делегации Европейского Союза в Азербайджане и др.

Впервые при партнерстве фестиваля ANIMAFILM с посольством Франции и Французским институтом и при поддержке Международного фестиваля анимационных фильмов Annecy будет вручена новая награда в категории «Лучший азербайджанский короткометражный анимационный фильм». Победитель в данной категории примет участие в Международном фестивале анимационных фильмов Annecy, который пройдет во Франции в 2021 году, и получит профессиональную аккредитацию MIFA. Все расходы победителя, связанные с поездкой и проживанием, будут оплачены со стороны организаторов фестиваля.

Награда ANIMAFILM в категории «Лучший азербайджанский сценарий для короткометражного анимационного фильма» будет вручена в партнерстве с представительством Европейского союза (ЕС) в Азербайджане, а победитель в этой категории будет награжден профессиональной фотокамерой.