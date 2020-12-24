В Баку сохранится ненастная погода

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове временами будут идти дожди, ночью в некоторых местах ожидается мокрый снег, который к полудню постепенно прекратится. Временами усиливающийся северо-западный ветер днем постепенно перейдет в умеренный.

Как сообщает Национальный гидрометеорологический центр, 25 декабря температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове ночью составит 1-3, днем 4-6 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 767 мм до 772 мм ртутного столба, относительная влажность составит ночью 75-85%, днем 60-65%.

25 декабря в районах Азербайджана временами ожидаются дожди, в некоторых районах снег, местами интенсивный. Также временами ожидается туман, ветер западный, временами с усилением.

Температура воздуха ночью составит от 1 градуса мороза до 3 градусов тепла, днем 5-8 градусов тепла, в горах ночью 5-10, днем 0-5 градусов мороза. На дорогах ожидается гололед.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 25 декабря на Абшеронском полуострове ожидается преобладание умеренного северного ветра хазри и влажного воздуха, что неблагоприятно для метеочувствительных людей.