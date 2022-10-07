Активисты Партии демократии и благоденствия в пятницу предприняли попытку проведения акции протеста перед посольством РФ в Баку. Они требовали вывода российских войск, введенных в Карабах в качестве миротворцев.

Участники акции подняли плакаты с надписью: «Оккупационная российская армия, уйди из Карабаха!»

Подняв флаги Азербайджана и Украины, участники скандировали: «Долой оккупационные войска».

Участники назвали войну против Украины «геноцидом».

«Российская армия совершила Ходжалинскую трагедию, «Кровавый январь». Пригласившие их в Азербайджан должны покаяться перед народом. Пока российская армия остается, оккупация не прекратится», — заявили участники акции.

Полиция преградила путь участникам при подходе к посольству. Когда демонстранты стали скандировать лозунги направленные против правительства Азербайджана, полиция разогнала их, задержав двух участников — Низами Ахвердиева и Гусейна Мелика. (Turan)